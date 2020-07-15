Bakan Soylu: Gri listedeki bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

5 yılında da 15. yılında da ya bizim evlatlarımız ya da bizden sonra gelecek nesiller burada olacaktır.

Bu aziz millet, bu güzel ülke, 15 Temmuz'dan önce de darbeler gördü. Bizi yıllarca geriye götürdüler, bizi fakirleştirdiler. Geleceğimize geçmişimize darbe vurdular. Bunu yapanların hiçbirini yargılamadılar. Bayram gibi kutladılar.

Geçtiğimiz 4 yılın hiçbir gününü boş geçirmedik. O gece bizi bin yıl geriye götürmelerine inat biz daha ileriye gittik. Özellikle güvenlik politikalarında daha stratejik, daha bütüncül yaklaşım ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla gerçekleştirdik.

Bugün gri listedeki bir terörist daha teslim oldu. Sayı 406'ya düştü.

Aldıkları nefesi bile takip ediyoruz. 2009'dan beri Cumhuriyet tarihinin yakalama rekorlarını kırıyoruz.

Trafik kazalarını geçtiğimiz yılda %25 azalttık.







