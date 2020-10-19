Türkiye Bakan Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

Bakan Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

Türkiye

Bakan Soylu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

Bakan Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

19 Ekim 2020, Pazartesi 14:32 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

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