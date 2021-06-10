Türkiye Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti

Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti

Türkiye

Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyon'unda şehit olan Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti.

10 Haziran 2021, Perşembe 01:41 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen Eren-15 Operasyon'unda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da Şehit olan Kahraman Jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" dedi.

ANKARA (DHA)

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