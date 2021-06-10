Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen Eren-15 Operasyon'unda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da Şehit olan Kahraman Jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" dedi.

ANKARA (DHA)



