Bakan Soylu, şehit Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-15 Operasyon'unda şehit olan Hüseyin Keleş'in ailesini ziyaret etti.
10 Haziran 2021, Perşembe 01:41 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde yürütülen Eren-15 Operasyon'unda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti.
Soylu, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı'da Şehit olan Kahraman Jandarmamız Hüseyin Keleş'in Ankara'daki taziye evindeyiz. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" dedi.
ANKARA (DHA)
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