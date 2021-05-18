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Bakan Soylu, terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı

Siyaset

Bakan Soylu, terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK mensubu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti.

18 Mayıs 2021, Salı 02:48 Son Güncelleme:
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Soylu, terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesine ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'nin kararlı duruşu, Başkomutanımızın iradesiyle KCK Rojava/Suriye Genel Sorumlusu YPG/YPJ Suriye Sorumlusu PKK Merkez Komitesi Üyesi HPG Askeri Konsey Üyesi Sofi Nurettin etkisiz. Darısı başını mağaradan çıkartamayan diğer elebaşılarına. Tebrikler MİT ve TSK."

AA

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