İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Artık hiçbir sorun ülkelere ait değildir. Her ülkede yaşanan sorun dünyaya temas eden bir süreçtir. Kaynağı kendi coğrafyası sanılan meselenin aslında çok farklı yerlere uzandığını görebiliyoruz.









Uyuşturucu küresel bir meseledir. Durum ne kadar ciddidir. Sizler bu işin vahametini herkesten fazla biliyorsunuz. Öyle durumlarla karşılaşıyorsunuz ki insanlığın düştüğü bu durumu lanetleyerek şahit oluyorsunuz.





Dünyada iki sahada da kullanım ve üretim alanında ciddi yükseliş var.





Uyuşturucuyla mücadelede zafer kazandıkça terör zayıflıyor. 15 Temmuz sonrası Türkiye'de yakalanan uyuşturucu miktarının yüzde 70'inin üzerinde olan bölüm Hakkari, Van illerinde yakalanıyordu. Uyuşturucunun doğudan batıya sevkini engelleyebiliyoruz. Bu tarihi bir başarıdır. Uyuşturucuyla mücadelede en kritik nokta, sınır illerinde bloklanması, dağıtımın engellenmesidir.





"BAZI BATI ÜLKELERİ NARKO SHOPLAR AÇIYOR"





Bazı Avrupa ülkeleri uyuşturucuyu sağlık sorunu olarak görüyorlar. Kimisi narko shoplar açıyor. Hiç kusura bakmasınlar bizim gençlerimiz kıymetlidir. Dünyada bir pandemiden geçiyoruz. Onlar yaşlılarını bilerek ve isteyerek ölüme terk ettiler. Biz başka bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz 18'ine gelince çocuğunu terk eden bir millet değiliz. Yaşlılarını huzur evine terk eden bir millet değiliz. Hiçbir gencimizin uyuşturucu komasına izin verecek bir millet değiliz.





Uyuşturucu operasyonları yüksek maliyetli yüksek riskli işlerdir.





Hani bir söz vardır 'Depresyona gireceğim ama vaktim yok' diye. Biz de kimsenin lafına bakacak vaktimiz yok.





Uyuşturucu, PKK terörünün en önemli finans kaynağıdır.





Her şeyi Batı'ya sevk ediyorsunuz diyenler vardı. Bu 3. dünya ülkelerinin tavrıdır, diyenler vardı. Klasik solcular hep aynı tavrı ortaya koyarlardı. Kendi yönetim eksikliğinizi kapatıyorsunuz diye. Şimdi görüyor musunuz Batı'nın Afganistan'ı nasıl uyuşturucu tarlasına çevirdiğini. Uçağı kaldırırken aşağıda kim var diye bakmadı Amerika, kim düşecek diye bakmadı. İnsanlıktan paylarını almış değiller. Kişi başı gelirin yükselmesiyle dünyaya hakim olabileceklerini düşünebilirler. Ama insanlar umurlarında değil. Ama bizim umurumuzda.





Coğrafi olarak uyuşturucu açısından geçiş noktasıyız. Tüm bu olumsuz duruma rağmen uyuşturucuyla mücadelede Dünyada toplam yakalanan uyuşturucunun yüzde 21'ini biz yakaladık.





2021'in sonunda uyuşturucudan tüm zamanların yıllık tutuklama sayısına ulaştık. Hala cezaevlerinde uyuşturucu suçundan 100 binin üzerinde kişi bulunmaktadır.





Bu meselenin her yerine müdahale ettik. Rekor operasyonlara imza attık. Şimdi dünyanın bu umursamazlığıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan yakalama yaptık, bir yandan sorunun nereden başladığını belirlemeye başladık.





Bu yıl 70 milyon kök kenevir yakaladık, 2021'den bahsediyorum. Terör örgütü de dahil olmak üzere nefes aldırmamaya çalıştık. İlk kez Türkiye'de uyuşturucudan suç gelirleri operasyonları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz.





"EN İYİ NARKOTİK POLİSİ; ANNE"





Uyuşturucunun kullanıldığı alanlar yüzde 48 kendi evi, yüzde 27 metruk binalar, ondan sonra da araçlar, parklar... Eve ulaşmalıyız, anneye ulaşmalıyız dedik. "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesini başlattık. Metruk binaları yıkmaya başladık. Anketler yaptık, uyuşturucu kullananlara... Nerede kullanıyorsunuz vs. sorularını sorduk. Tüm ilçelerimizi takip ediyoruz. Tamamen verilere dayalı uyuşturucu risk analizi yapıp projeler gerçekleştiriyoruz. Tüm illerimizi izliyoruz.





"Uyuma" projesi ve "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesinde mücadelemizi ortaya koyacağız. Cenab-ı Allah'da bizim işimizi kolaylaştıracaktır.





Bu yıl, terör örgütüne nasıl darbe yılı olacaksa uyuşturucu satıcılarına da darbe yılı olacaktır. Sahada hareketsiz bırakmalıyız.





"BUNU YAPANLARI BİÇMEK ZORUNDAYIZ"





'Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırdık' dedik, eleştirildik. Onlar bizim çocuklarımızı zehirlesin biz de öküzün trene baktığı gibi bakalım... Peki ne oldu? Uyuşturucudan ölüm oranları azaldı. Çocuklarımızı zehirlemeye çalışıyorlar. Bunu yapanları biçmek zorundayız, bu kadar basit. Hem organizatörlerini, hem suçlularını nerede buluyorsak gereğini yerine getirmeliyiz.





Karşı karıya kaldığımız en önemli risklerden biri de eroindir ve ardından esrar, ardından da sentetikler. Bütün bunlarla mücadele etmek bizim sorumluluğumuzdur.





"BU OPERASYONLARI GÜNDÜZ YAPALIM"





Uyuşturucu operasyonlarını sabaha karşı yapmayalım artık. Gündüz yapalım, insanların gözü önünde. Aleni şekilde yapalım.





Size ekstra bir görev daha vermek istiyorum, aileler inanın bu illetten zor durumda. Böyle aileleri tespit ettiğiniz anda valiliklere Haber vermeliyiz ve adım adım bunu takip etmekte sorumluyuz. Operasyonlar ortada, bunu yapıyorsunuz hem de iyi yapıyorsunuz. Ama sizden daha fazlasını istemek durumundayız.





Bilim dünyasına da teşekkür ediyorum. Atık sularda uyuşturucu analizi yapıp sahadaki kullanımını tespit ediyorlar.





"SAHADAN BUNLARI SİLMEK BİZİM NAMUS BORCUMUZDUR"





Sahadan uyuşturucu satıcılarını silmek bizim namus borcumuzdur. Biliyorum zor bir görev yapıyorsunuz. Biz bununla yetinemeyiz. Daha iyisini gerçekleştirmeliyiz. Annelerin duasındasınız. Mücadeleye devam. Sizlerle onur duyuyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum.