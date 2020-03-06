Türkiye Bakan Soylu, Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

Türkiye

Bakan Soylu, Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı.

06 Mart 2020, Cuma 21:07 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye’den ayrılan sığınmacıların sayısına ilişkin, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 142 bin 175." bilgisini paylaştı.

AA

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