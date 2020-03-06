Bakan Soylu, Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye’den ayrılan sığınmacıların sayısına ilişkin, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 142 bin 175." bilgisini paylaştı.

AA