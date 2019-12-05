Bakan Soylu, şunları söyledi:

Başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor, çünkü adliyeye sevk edildi. Söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor? Elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durum. Şu andan itibaren hem savcılık, kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacaklar. Daha önce tanışıklıkları olmadığı, böyle bir süreç içerisinde bulunmadıkları aşikar. Bunu farklı yöne evirebilecek bir bilgimiz de söz konusu değil. Farklı bir durum söz konusu. İnşallah bu durumu tamamen tespit edip, bu cinayetin neden ve niçin gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz.

Eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık, binlerce firariyi yakaladık ve devam ediyoruz. Bunların bir kısmı bunun gibi cezaevi firarisi, bir kısmı hüküm verilip kanun kaçağı durumunda. Elbette ki bu kişi de gerek başsavcılık çerçevesinde kanun kaçağı olduğu duyurularla her tarafa ifade ediliyor ve ekiplerimiz arıyor. Ama böyle bir meseleyle karşı karşıya kalınacağını ve her firarinin bir cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilgimiz söz konusu değil. Görevimiz bütün firarileri yakalamak ve adalete teslim etmek. Hepimizin görevi bu. Elbette bu tip eleştiriler olacak. Bütün bu eleştiriler bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacak. Evinde hiç tanımadığı bir insanı katledecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız.

İnfaz sistemi, denetimli serbestlik, açık cezaevi düzenlemesine nasıl bakıyorsunuz?

Her uygulamayı eleştirebilme durumunda değiliz. Açık-kapalı cezaevlerinde bazı uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalarla ilgili sürekli bir olay başımıza geldiğinde eğer tüm sistemi değiştirebilecek bir adım atıyorsak orada da başka bir problem oluşuyor demektir. Bizim buna ait bir sistemimiz var ve bu sistem devam ediyor. Bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz, bunları anında yakalayıp yerine iade etmek. E bunu yaptığımız oluyor, yapamadığımız oluyor doğal olarak. Nasıl bulacaksınız bunu? Teknik takip yapmak zorundasınız. 3-4 gündür Bursa’da kayıp dağcıları arıyoruz. Kayıp dağcı olduğunu biliyoruz ama bulamıyoruz. Bütün AFAD ekipleri, helikopterlerimiz bu işin içerisinde. Ki onlar kaçmak da istemiyorlar. Ama kaçmak isteyen, yakalanmak istemeyenlerle ilgili de elbette çaba sarf ediyoruz. Bu bütün Türkiye’nin güvenlik endişesiyle karşı karşıya olduğunu göstermiyor. Bir caniden, bir sapkından bahsediyoruz. Türkiye’nin on yıllardır yürüyen hukuki sistemler var. Zamanın getirdiği ihtiyaçlar oluştuysa bunlar yapılacaktır.

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