Siyaset Bakan Soylu'dan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerle ilgili paylaşım

Bakan Soylu'dan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerle ilgili paylaşım

Siyaset

Bakan Soylu'dan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerle ilgili paylaşım

İçişleri Bakanı Soylu, ikna çalışmaları sonucu 5 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmasını değerlendirirken, "'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." ifadelerini kullandı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 22:49 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, 5 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Diyarbakır annelerinin 3'ünün daha evladını terör örgütünden çekip aldığını belirten Soylu, "Anne yüreği, anne gücü, anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." değerlendirmesini yaptı.

AA

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