Siyaset Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sedat Peker' yanıtı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sedat Peker' yanıtı

Siyaset

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sedat Peker' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden hükümete yönelik eleştirisine, "Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım" dedi.

09 Mayıs 2021, Pazar 17:36 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden hükümete yönelik eleştirisine tepki gösterdi. Soylu, "Bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı, kırmızı bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük... Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır" dedi.

DHA

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