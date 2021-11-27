Siyaset Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

Siyaset

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir' ifadelerini kullandı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 18:00 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür.

Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir.

Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz.



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