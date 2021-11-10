Türkiye Bakan Soylu'dan Malatya açıklaması: Arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Bakan Soylu'dan Malatya açıklaması: Arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Türkiye

Bakan Soylu'dan Malatya açıklaması: Arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını bildirdi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 01:43 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin." ifadelerini kullandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.


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