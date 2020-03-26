İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda" diye yanıt verdi. Soylu, "Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

(Sokağa çıkma yasağı) Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73.

Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.

Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz.

Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.

Sosyal izolasyona uyuluyor mu?

Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda.

Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak. Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz.

Karakollarımızda yeni oluşturduğumuz bir sistem vardı. Güven Masası'na 3000 kadın personel almıştık, onları sahaya sürüyoruz. İhtiyaç olan tüm alanları personel koymaya çalışıyoruz. Tüm kamu personeline ortaya koyduğu çabadan dolayı şükranlarını sunuyorum.

Sokağa çıkma yasağı merak ediliyor

Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz.

65 yaş üstü için alınan karar olumlu sonuç verdi.

(Şehirler arası otobüs seferlerinin tamamen durdurulması) Eğer ihtiyaç duyulursa bunu yapabileceğimizi arkadaşlarla konuştuk zaten.

69 firma ile maske ve tulum konusunda anlaşma yapıldı.

Maske üreticileri fabrikalara gittik, uyarıları yaptık.

Biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına iletmek durumundayız. Burada kimseye tolerans gösteremeyiz. Değerlendirmeleri arkadaşlarımız yapıyor. Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor.

Şuana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.

65 yaş üstüne siz evden çıkmayın dediğimizde bunların ihtiyacını karşılamak zorundayız. Almanya bunu gönüllüler eli ile yapmaya çalışıyor. Ama bunu kontrol etmek mümkün değil. Kamu eli ile bunu en iyi yapan ülkeyiz. Sosyal destek hattına gelen talep 360 bin. 320 bin vatandaşın ihtiyacı karşılandı. Kimsesiz tek başına kalanlar ile ilgili şöyle bir uygulamaya gittik. 112 ve 165 sistemine yükledik. Kaymakamlar ve muhtarlar arasında bir iletişim hattı kurduk.

Bizim ulaşamadıklarımız ve bize ulaşamayanlara oradan ulaşmaya çalışıyoruz. Aile Hekimleri ile de bir sistem kurduk. Aile Hekimleri, 2-3 günde bir arayıp ilaç ihtiyacını soruyor. Yazılımlar 2-3 günde kuruldu. Bizim Vefa Destek Hattı diye bir bölümümüz yoktu ki. 24 saat mesai harcandı. Bakan Berat Bey ile konuştuk. O da bankaları topladı, konuştu. Yapılabilecekleri anlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldı. Maaşları eve götürecek bir sistem bile kuruldu.

2 milyona yakın maske dağıtıldı

Şu anda 2 milyon civarında maske dağıttık. 1 milyon jandarmaya dağıttık. Bir de sevk dönemi biliyorsunuz. Jandarma kışlaya gelir gelmez 15 gün izole ediyoruz. Gelen kim olursa olsun, izole olacak. Orada da enfekte olmamalıyız. Tüm tedbirleri aldık. İlk tedbiri Nüfus Müdürlüğü'nde aldık. İlk kez burda söylüyorum. 65 yaş üstünün randevularını bir sonraki aya attık. 8 dakikada bir olan randevuyu 30 dakikaya çıkardık.

Sosyal medyadaki corona provokasyonu

2 bin 551 kişinin 449'una bu sabah itibarı ile işlem yapıldı. Sosyal medyada corona provokasyonlarına işlemler sürüyor. Provokasyon yapanların yüzde 70'i FETÖ, DHKP-C, PKK. Bunların büyük bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olan hesapların hepsini bulabiliriz. Bizim bulamayacağımız hesap yok. Defalarca provokatif olduğu açıklanan videolar, içerikler yalanlanmasına rağmen inanmayın. Sokağın ortasında kendini yere atıyor. Bu yalan. Buradan söyleyeceğim şudur, bunu yapanlar kadar bunu yayanlar, kamusallaştıranlar da suçludur.

AYM'nin bazı kararları Türkiye'ye ait değil, Noreveç'e ait kararlar. Bağışlayın beni ama, Norveç'in etrafında İran var, Suriye var, 15 Temmuz'da Norveç'te darbe gerçekleştirilmeye çalışıldı, terör tehdidi var... Türkiye'de bunlarla mücadele etmeye gerek yok sanki. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektedir, iştahımızı kapatıyor. Birçok karar buna katılabilir.

Yunanistan sınırındaki göçmenler

150 bin 600 kişi sınırdan geçti. 4 bin 600 kişi Pazarkule'de bekliyor. Bunların tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Plastik mermi attılar. bir mültecinin gözünü yaraladılar. Uyardık, bir daha yaparsanız 10 mislini yaparız diye. Yaptılar, 10 mislini yaptık. Karşı tarafı plastik mermi ve gaz bombasına boğduk. Geçişler sürüyor. Durmadı.

Gençlere çağrı

Gençler, 'Bana bir şey olmaz' derseniz olmaz. Kendi OHAL'imizi unutmamalıyız. Negatif çıktım rahatım, böyle bir şey yok. Ben vakaları izliyorum Adam 14 gün önce gelmiş. Negatif çıktı, 14'üncü günde pozitif çıktı. Ateşi 14'üncü günde çıktı. Sosyal izolasyon önemli. Özellikle gençler hayatlarını yavaşlatmalıdır.

Umreden gelenlerin karantinaya alınması

Suudi Arabistan hiçbir vaka bildirmedi dünyaya. Ne zaman umreden gelenlerden vaka çıktı, Sağlık Bakanlığı bunları karantinaya alıyoruz dedi. Bazı ülkeler bunu saklıyorsa, bizim yapacağımız onların resmi bilgilendirmesi. İlk vaka sonrası tek tek çalışma başlattık. O günden sonra tedbirleri aldık. Teyzem umreye gitti, teyzeme bir yere gitmeyeceksin dedim. Anneme de dedim gitmeyeceksin. Kızı 14 gün sonra dün ilk defa gitti. Kalmayacaksın dedim. Alınganlık yapmayalım. Kendi aileme de uyguladım kuralları.

Bunu kamuoyu ilk kez duyacak. Maske üretimindeki kumaşın da fiyatları artmaya başladı. Dün akşam bu konuda yine toplantı yaptık. Bunların da tepesindeyiz. Gün tedbir alma günü. Türkiye'yi bu salgından uzak tutma, en az zararla çıkma günüdür.





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