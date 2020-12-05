Siyaset Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Siyaset

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkmak kısıtlaması hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

05 Aralık 2020, Cumartesi 13:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Bakan Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.



İlgili Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler ve meydanlar boş kaldı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşı yaptıracak mıyım?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nereden nereye
Rauf Tamer
Murat Çelik
Kılıçdaroğlu'na 2 kritik soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
12 Mart anısı: Asker kişi
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Dijital dönüşüme Türkiye damgası
Murat Gülderen
Erkut Can
Kısıtlama diyorlar adına
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İnce: CHP yönetimi militan bir anlayış içerisinde