Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkmak kısıtlaması hakkında yeni bir açıklamada bulundu.
05 Aralık 2020, Cumartesi 13:20 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.
Bakan Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1335149939207385088
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