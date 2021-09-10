Türkiye Bakan Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

Türkiye

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarında da incelemelerde bulundu.

10 Eylül 2021, Cuma 17:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hakkari'de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarında da incelemelerde bulundu.


Bakan Soylu, il merkezindeki ziyaretlerinin ardından beraberindeki Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan 2 bin 250 rakımlı Ağaçlı Ana Üs Bölgesi'ne geldi.

Yüksekova-İran sınırında inşa edilen modüler güvenlik duvarı çalışmalarını havadan inceleyen Soylu, çalışmalarla ilgili Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve askeri yetkililerden bilgi aldı.

Üs bölgesindeki askerlerle sohbet eden, fotoğraf çektiren Bakan Soylu, buradaki temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Tarih ve takvim
Rauf Tamer
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz