Siyaset Bakan Süleyman Soylu ve ailesi corona virüse yakalandı

Bakan Süleyman Soylu ve ailesi corona virüse yakalandı

Siyaset

Bakan Süleyman Soylu ve ailesi corona virüse yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızı corona virüse yakalandı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 16:37 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ve kızı corona virüse yakalandı.

Bakan Soylu'nun açıklaması:

Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir.

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Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz.

Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.


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