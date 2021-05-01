Bakan Varank açıkladı! KOSGEB destek programına başvurular başlıyor
Bakan Mustafa Varank, KOSGEB destek programı başvurularının pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığı ile yapılabileceğini duyurdu.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 11:24 Son Güncelleme:
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KOSGEB destek programından yararlanmak isteyen KOBİ'lere ilişkin müjdeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Girişimcilik" temasıyla düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu"na video konferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Varank, KOSGEB desteklerine Pazartesi gününden itibaren başvuru yapılabileceğini ve girişimcileri başvuruya davet etti.