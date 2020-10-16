Bakan Varank: Türkiye 13'üncü sıraya yükseldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin patent başvurularında 13'üncü sıraya yükseldiğini açıkladı.
16 Ekim 2020, Cuma 10:52 Son Güncelleme:
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Bakan Mustafa Varank konu hakkında yaptığı açıklamada, "Salgın sürecine rağmen bu yılın ilk 8 ayında; patent, marka ve tasarım başvuruları geçen senenin üzerinde. Uluslararası patent başvurularımız 2019’da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13’üncü sıraya yükseldik" dedi.
DHA
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