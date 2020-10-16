Bakan Mustafa Varank konu hakkında yaptığı açıklamada, "Salgın sürecine rağmen bu yılın ilk 8 ayında; patent, marka ve tasarım başvuruları geçen senenin üzerinde. Uluslararası patent başvurularımız 2019’da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13’üncü sıraya yükseldik" dedi.

DHA