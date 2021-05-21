Türkiye Bakan Varank’tan yerli aşı açıklaması

Bakan Varank’tan yerli aşı açıklaması

Türkiye

Bakan Varank’tan yerli aşı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’ndeki aşı çalışmalarında gelinen son durumu anlattı. Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

21 Mayıs 2021, Cuma 19:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret etti. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu söyledi. Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz." dedi.

İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli "Müjde niteliğinde açıklamamız var" diyerek duyurdu: Hesaplara aktarmaya başlayacağız


DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
40 kilometre menzil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Batı’da kopuş mu?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
11’inci yıl
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Burası Atatürk’ün yetiştiği askerî okul
Hakan Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Etkisini artıracak