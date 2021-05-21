Bakan Varank’tan yerli aşı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünü ziyaret etti. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nün aşı çalışmalarında ve inaktif aşı çalışmalarında preklinik çalışmaların, deneylerin, testlerin yapıldığı çok önemli bir tesis olduğunu söyledi. Varank, "Aşı çalışmalarında insan denemelerinde aşımızın başarılı olduğunu görebilirsek sene sonundan önce yerli ve milli aşımızı geliştirdik diyebiliriz." dedi.





DHA