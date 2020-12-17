Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor .

Varank açıklamasında, "Faz 1 ötesinde Faz 2 klinik aşaması hazırlıklarımızı yapıyoruz süreci hızlandırmak için. Güvenli üretim onayı alan Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan iki tesiste aşı adayları üretilecek ve Faz 1 insan klinik aşı çalışmalarına başlanacak" dedi.

DHA

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