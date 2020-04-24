Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil fabrikası için önemli açıklamalarda bulundu.
24 Nisan 2020, Cuma 15:22 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, (Türkiye’nin Otomobili) ''Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz" dedi
Bakan Varank, (Türkiye’nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak" diye konuştu.
AA
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