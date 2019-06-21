Yeni askerlik sistemi ve yargı reformuna yönelik çalışmaların ardından merak edilen diğer bir konu da af yasası. İlk olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "Genel Af" konusu Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin açıklanmasının ardından internette dikkatle takip edilen konular arasında geliyor. Af beklentisi ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Peki, yüzbinlerce mahkum ve mahkum yakınını ilgilendiren af yasası ile ilgili son gelişmeler ne? Af Yasası ne zaman çıkacak? İşte af yasası ile ilgili son açıklamalar…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında af yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığıyla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."

"ADALET BAKANLIĞI’MIZ BU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Af yasası ile ilgili soru üzerine "Adalet Bakanlığı’mız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman zaten bunu kamuoyuyla paylaşacağız" demişti.

AA