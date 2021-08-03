Bakan Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Yangınların kontrol altına alınması noktasında havadan ve karadan çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı." bilgisini verdi.

Gece boyunca karadan, sabah saatlerinden itibaren de havadan yoğun müdahale gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla, seferberlik halinde, iş birliği ve uyum içinde yangınlarla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Taşağıl-Demirciler bölgesinin bugün ekipleri çok zorladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Taşağıl bölgesinde aşağıda biraz daha kontrol altına alındı. Demirciler bölgesinde devam ediyor. Arkadaşlarımız, Manavgat'ta kritik bölgelere sıçramasını bugün engelledi. Karadan çalışmalar devam ediyor. Sabah erkenden havadan da çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

Antalya'daki yangınlarda görev alan ekipler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması;

(Antalya'daki yangın) 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 oldu.

Antalya'ya toplam 47,5 milyon lira ödenek gönderildi, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Milletin, devletine güveni tamdır. İşte bundan rahatsız olan odaklar var. Onlar varsın olmaya devam etsinler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması;

Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz.



