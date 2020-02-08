İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'da valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Elazığ ve Malatya'da 14 ağır hasarlı okul var.

Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi.

1500 aileyi sosyal tesislerde ağırlıyoruz.

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direk AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için, bir bilgiyi doğru şekilde paylaşabilmek için söylüyorum. Şuanda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır.

27 noktada Afet Koordinasyon merkezi var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şöyle:

Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı.

Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz.

İnşallah eş zamanlı olarak hem Malatya'da hem Elazığ'da Şubat sonuna kadar temellerimizi gerçekleştireceğiz.

Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi.



