Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir polis şehit oldu
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu Ağrı sınırında görev yapan 1 polisin şehit olduğunu açıkladı.
13 Mayıs 2021, Perşembe 23:03 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;
Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatı güvenliğinde görevli kahraman Özel Harekat Polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.