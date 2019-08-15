Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Dağlıca/Hakkari’de bir üs bölgemize saldırı gerçekleştiren PKK’lı teröristlere anında karşılık verilerek, 2 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.'' denildi
Hakkari Dağlıca’daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK’lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK’lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.