Türkiye Bakanlıktan Antalya için flaş uyarı: Sabah saatlerine dikkat!

Bakanlıktan Antalya için flaş uyarı: Sabah saatlerine dikkat!

Türkiye

Bakanlıktan Antalya için flaş uyarı: Sabah saatlerine dikkat!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

03 Aralık 2021, Cuma 19:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
10 yıl önce/sonra
Rauf Tamer
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ecel, onu sokak ortasında yakaladı