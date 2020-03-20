Türkiye Bakanlıktan belediyelere özel genelge

Bakanlıktan belediyelere özel genelge

Türkiye

Bakanlıktan belediyelere özel genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı corona virüs önlemleri çerçevesinde belediyelere genelge gönderdi.

20 Mart 2020, Cuma 15:46 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'corona virüs önlemleri' kapsamında belediyelere genelge gönderdi. Genelgeye göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. Belediyelerce, corona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek. 

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