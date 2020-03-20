Bakanlıktan belediyelere özel genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'corona virüs önlemleri' kapsamında belediyelere genelge gönderdi. Genelgeye göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. Belediyelerce, corona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

İlgili Haberler Bakan Selçuk duyurdu: İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ertelendi



