Türkiye Bakanlıktan corona virüs test sonucu açıklaması

Bakanlıktan corona virüs test sonucu açıklaması

Türkiye

Bakanlıktan corona virüs test sonucu açıklaması

Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada corona virüs testi yaptıran kişilerin test sonuçlarına e-Nabız sisteminden erişebileceklerini duyurdu.

20 Mart 2020, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan corona virüs test sonuçları ile ilgili bir duyuru paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada corona virüs test sonuçlarına e-Nabız sistemi uygulamasından erişilebileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."

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