Bakanlıktan corona virüs test sonucu açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan corona virüs test sonuçları ile ilgili bir duyuru paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada corona virüs test sonuçlarına e-Nabız sistemi uygulamasından erişilebileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."

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