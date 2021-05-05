Bakanlıktan “Hep Birlikte Yaşam Güvenliği” projesine ödül

İş kazalarının önlenmesi, işçi sağlığı ve güvenliğinin öncelik olarak belirlenmesi, bu kapsamda işçi ve işveren taraflarında farkındalık yaratılması amacıyla her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanıyor, Bakanlık ve çeşitli kuruluşlar tarafından etkinlikler düzenleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 35’inci kez düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımıyla gerçekleşen “Güçlü İletişim Güvenli İş Yeri İyi Uygulama Yarışması” ödül töreni pandemi nedeniyle online platform üzerinde yapıldı. Yarışma kapsamında Kibar Holding, Bakanlık tarafından düzenlenen “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi Uygulama Yarışması“nda birincilik ödülüne layık görüldü. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Yarım asra yaklaşan tarihimiz ve kurulduğumuz günden bu yana tüm faaliyetlerimizin merkezinde önce sağlık, önce yaşam güvenliği yer aldı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekliliği sağlamak adına faaliyet gösterdiğimiz hemen her sektörde öncü rol üstlendik. Bu farkındalık ve bilinçle pek çok yenilikçi proje ve uygulamayı hayata geçirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını uyulması gereken bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi ve kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamaya odaklandık. Çalışan kadromuzda farkındalığı artırmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamanın sürekli ve etkili iletişim ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. İletişim bizim için birbirimizi anlamak ve doğru uygulama ve yöntemlerin doğru aktarımının sağlanmasıdır. Bunun için ‘Hep Birlikte Yaşam Güvenliği’ adını verdiğimiz projemizle ciddi bir adım atıyor, her zaman olduğu gibi BİZ Birlikte Güçlüyüz diyoruz” ifadelerini kullandı.