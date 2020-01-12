Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 gün önce İstanbul'da icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde Libya ve İdlib'te ateşkes ilan edilmesi kararının alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

''1. 08 Ocak 2020’de İstanbul’da icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib’te ateşkes ilan edilmesi kararı alınmış ve taraflara ateşkes çağrısı yapılmıştır.

2. Libya ve İdlib’te 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır.

3. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır.

4. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir.

5. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir.''

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'de başlayan ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ülkenin yerel saatiyle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yoğun çabalarıyla devreye giren Libya ve İdlib ateşkes anlaşmaları, Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleridir." diye konuştu.

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