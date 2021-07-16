Türkiye Bakıcısına saldıran aslan ve bakıcının sağlık durumları hakkında açıklama geldi

Bakıcısına saldıran aslan ve bakıcının sağlık durumları hakkında açıklama geldi

Türkiye

Bakıcısına saldıran aslan ve bakıcının sağlık durumları hakkında açıklama geldi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kendisine yiyecek veren bakıcısı Cebrail Korkmaz'a saldırarak kafesinden kaçan aslan kısa sürede korku dolu anlar yaşanmasına sebep olmuştu. İğneyle uyutulan aslanın sağlık sorununun olmadığı belirtildi. Korkmaz'ın ise göğüs bölgesinden başarılı ameliyat geçirdiği, gözlem amaçlı hastanede olduğu öğrenildi.

16 Temmuz 2021, Cuma 16:23 Son Güncelleme:
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Olay, dün Burç Mahallesi'nde bulunan, dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. Aslan bakıcısı Cebrail Korkmaz, besleme yapmak için kafese girdi. Korkmaz, beslediği 7 yaşındaki aslanın aniden saldırısına uğradı.

Korkmaz'ı baş ve göğüs kısmından yaralayan aslan daha sonra kapısı açık kafesten kaçtı. Alarm durumuna geçilen bahçedeki ziyaretçiler, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaralanan Korkmaz ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs bölgesinden ameliyat edilen Cebrail Korkmaz'ın gözlem altına tutulduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaçtıktan sonra yakalanırken, uyuşturucu iğne vurularak, uyutulan aslan ise sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar kafesine koyuldu. Kısa süreli paniğin yaşandığı ve durumun normale döndüğü hayvanat bahçesinde ziyaretçiler ağırlanmaya devam ediliyor.

DHA

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