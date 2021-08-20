Bakıcıyı timsahın ağzından kurtardı, kahraman ilan edildi
ABD’deki bir sürüngen parkında bakıcısına saldıran timsahı gören bir ziyaretçi, kafese girip timsahı etkisiz hale getirerek bakıcının kurtulmasını sağladı. Adam, ülkede kahraman ilan edildi.
20 Ağustos 2021, Cuma 09:06 Son Güncelleme:
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ABD’nin Utah eyaletindeki bir sürüngen parkında görevli Lyndsey isimli kadın, çocukları ‘eğlendirmek’ istedi. Timsahın kafesini açmasıyla saldırıya uğradı. Timsah Lyndsey’nin elini kaparak onu kafesin içine çekti. Kadının kurtulamadığını gören bir adam kafese atladı. Timsahın üzerine çıkarak kadını bırakmasını sağladı. O adamın parka çocuğunu getiren bir ziyaretçi olduğu ve kadını tanımadığı ortaya çıktı. Bir yabancı için hayatını tehlikeye atan Donnie Wiseman isimli adam ülkede kahraman ilan edildi.
https://twitter.com/ThisIsMarietta/status/1427766555623010314
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