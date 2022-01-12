Baking tekniği nedir? Nasıl uygulanır?

Mutfakta pişirme tekniklerini öğrenmek isteyenler baking tekniğini araştırıyor. Peki, baking tekniği nedir? Baking tekniği nasıl uygulanır?

BAKİNG TEKNİĞİ NEDİR?

Baking, fırında pişirme yöntemidir. Bu pişirme yöntemi genellikle un ve unlu mamullerin pişirilmesinde kullanılır. Fırın ısısı fırın modeline ya da markasına göre değişse de genellikle ev tipi fırınlar 220 dereceye kadar ısınma özelliğine sahiptir.

NASIL UYGULANIR?

Fırında farklı modlar ve farklı pişirme teknikleri vardır. Üstten ısıtma, alttan ısıtma, fanlı ısıtma ve normal eşit ısı yayma özellikleri vardır. Bu farklı şekillerde çalışmasının yanı sıra fırında pişirme yapmanın en önemli özelliği her bölgeden eşit ısı almasıdır.

Fırında pişirmeye genellikle un ve unlu mamüller uygun olsa da et, sebze, balık gibi ürünlerde iyi randımanlar ile pişirilebilir.

FIRINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fırında pişirmeleri başarılı bir şekilde yapmak istiyorsanız fırınınızı ve pişireceğiniz yemeği iyi tanımalısınız.

Fırında pişirme yaparken (baking) dikkat etmeniz gereken en önemli durum hangi ürünü hangi modda pişirmeniz gerektiğidir. Örneğin keki sadece üst ısıtmalı pişirirseniz pişmez ya da gratenin üzerindeki peyniri eritmek isterken alttan ısı vermeniz uygun olmaz. İlk olarak pişecek ürünün ön pişimi durumuna ya da pişme şekline göre uygun ayarda pişirmelisiniz.

Fırın markasına ya da modeline göre eşit ısı vermesi gerekirken bazı zamanlarda değişiklik gösterebilir. Bu sebeple sık sık kontrol edilerek gerekirse yer değiştirerek pişirme yapılmalıdır.

Fırında pişecek ürünün yükseltileri, büyüklükleri ve genişlikleri yakın olmalıdır. Yakın olmazsa eğer bir diğeri pişene kadar diğerinde yanmalar meydana gelebilir.



