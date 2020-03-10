Bakire komodo ejderi 3 yavru dünyaya getirdi

ABD'nin Tennesse eyaleindeki Chattanooga Hayvanat Bahçesi'nde Charlie isimli bir komodo ejderi, erkek bir partneri olmadan hamile kaldı. Sağlıklı bir hamilelik geçiren Charlie'nin üç erkek yavrusu dünyaya geldi. Yavruların isimleri Onyx, Jasper ve Flint oldu. Doğum için bile bir erkeğe ihtiyaç duymayan Charlie için, gerçek anlamda 'bağımsız bir kadın' yorumları yapıldı. Charlie'nin potansiyel partneri Kadal isimli komodo ejderiyle aynı yerde tutuluyordu. Bilim insanları 'partenogenez' ismi verilen döllenmesiz ürenmenin yalnızca 70 omurgalı türünde görüldüğünü belirtiyor.

'Babaları sen değilsin'

Charlie'nin yavruları aslında Ağustos ayında dünyaya gelmişti, ancak hayvanat bahçesi yetkilileri, Charlie ve potansiyel partneri Kadal'ın birlikte bir dölleme gerçekleştirip gerçekleştirmediğini araştırdı. DNA testi yapan hayvanat bahçesi, daha sonra Facebook'ta paylaştığı gönderide, "Kadal, babaları sen değilsin" ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük kertenkele çeşidi olan Komodo ejderleri 3 metre uzunluğa ve 70 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Salyalarında çoğu tehlikeli 50'den fazla çeşit bakteri bulunuyor.





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