Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, otomobil içinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye çevredekiler müdahale etti.

Bu sırada tepki gösterenlerin üzerine üzerine aracı süren Görkem S.G. isimli sürücü ters yöne girdi. Önüne çıkanlara çarpan sürücü kaçmaya çalıştı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olay üzerine vatandaşlar tarafından ihbar verilen polis ile kovalamacaya giren Görkem S.G. bir süre sonra polis tarafından Kartaltepe mahallesinde yakalanarak Kartaltepe karakoluna götürüldü.

SİLAHLA EVİNDEN ATEŞ AÇMIŞ!

Anne ve babası Bakırköy Adliyesi’nde hakim ve savcı olan Görkem S.G. 7 Eylül 2017 günü Ataköy 5. Kısımda bulunan Hakim ve Savcı lojmanlarının arkasında bulunan bir çay bahçesinde yine sevgilisi olan bir kadınla girdiği tartışma üzerine kendisine müdahale eden bahçe çalışanlarının üzerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açmış ve 2 vatandaşı yaralamıştı.

Olay sonrası soruşturma başlatan polis, ateşin açıldığı eve girip arama yapmakta zorluk yaşarken, Görkem S.G. savcı babasının ikna çalışmaları sonrasında olayda kullanılan silaha teslim olmuştu.

Görkem S.G.nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

"YAŞLI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN EZDİ"

Bir görgü tanığı, "Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu." dedi.

Bir başka görgü tanığı da, "Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi." diye konuştu.

Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İstanbul DHA