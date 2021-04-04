Türkiye Bakırköy'deki lüks rezidansta şok! Bavula koyup kaçtılar...

Bakırköy'deki lüks rezidansta şok! Bavula koyup kaçtılar...

Türkiye

Bakırköy'deki lüks rezidansta şok! Bavula koyup kaçtılar...

Bakırköy'de lüks rezidanstaki daireye girerek içerisinde 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2'si kadın 2’si erkek 4 şüpheli yakalandı 17 yaşındaki şüpheli D,Ç'nin , çaldıkları kasayı bavula koyarak olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

04 Nisan 2021, Pazar 09:48 Son Güncelleme:
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Hırsızlık, 19 Mart'ta Şenlikköy Mahallesi Nar Sokak üzerinde bulunan bir rezidansta saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, şüpheliler Sevda T.(25), Serdar T.(32), Metin D.(24) ve 17 yaşındaki kız D.Ç.(17) rezidansa girdiler. İçinde kimsenin olmadığını belirledikleri bir dairenin kapısını kredi kartı ile açan şüpheliler, içeride bulunan çelik kasayı yanlarında getirdikleri bavula koydular. Dikkat çekmemek için üç şüpheli olay yerinden ayrılırken, D.T, tek başına içerisinde kasa olan bavul ile rezidanstan ayrıldı. Çelik kasada yaklaşık 100 bin TL değerinde pırlanta, elmas kolye, elmas küpe, çok sayıda altın ve kol saati olduğu öğrenildi.

KAYSERİ’DE YAKALANDILAR

İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin olaydan hemen sonrasında Kayseri’ye gittiklerini belirledi. 29 Mart tarihinde 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda dört şüpheli ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, Sevda T.’nin hırsızlık suçlarından 7, Serdar T.’nin 13, Metin D.’nin 4 ve Duygu Ç.’nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serdar T. ve Duygu Ç, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.


ŞÜPHELİNİN KASAYI TAŞIMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şüpheli Duygu Ç.’nin bavul içerisine koyduğu çelik kasayı taşıma anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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