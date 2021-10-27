Mersin'de Mezitli Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Emir Celal Yıldırım, 22 Ekim akşamı dershaneden çıkıp evine doğru giderken 3 kişi tarafından darp edildi.

'BAKIŞINI SEVMEDİK' BAHANESİ

'Bize neden baktın, bakışını sevmedik' bahanesi ile genç Emir'i önce kalbinden sonra sırtından bıçaklayan İ.Ö., E.Ö. ve Ş.D., polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yıldırım, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Genç öğrencinin yaşam savaşı devam ediyor.

ANNESİ İSYAN ETTİ

Emir Celal Yıldırım'ın annesi Yıldız Yıldırım (42), hastane önünde, oğlundan güzel haber gelmesini beklediğini ve saldırganların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Oğlum dershaneden çıkıp eve giderken, parkta oturan 3 kişi tarafından bıçaklanıyor. Komşularla hastaneye zor yetiştirdik. Şu an yaşam savaşı veriyor. Olayın yaşandığı parkta güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz. Benim canım yandı, başka canlar yanmasın" dedi.