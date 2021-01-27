Baklalı yaprak dolması tarifi: Baklalı yaprak dolması nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün hazırlamak isteyenler baklalı yaprak dolması tam size göre bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için baklalı yaprak sarması tarifi arıyor ya da baklalı yaprak sarması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Baklalı yaprak dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Baklalı yaprak dolması tarifi

Baklalı yaprak dolması malzemeleri

Yarım kilo asma yaprağı

1.5 su bardağı kuru iç bakla

1 su bardağı buğday

1 su bardağı bulgur

4 soğan

15 gram tereyağı

1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

Yarım kilo kuzu eti

1 çorba kaşığı domates salçası

1 domates

Yarım demet dereotu

1 çorba kaşığı reyhan otu

Yarım su bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber

Baklalı yaprak dolması yapılışı

Taze asma yapraklarını kaynar suda 12 dakika haşlayın. Baklaları sıcak suda haşlayıp yayvan bir kaba alın. 2 soğanı ince piyaz şeklinde doğrayın. Salça, reyhan otu, kırmızı pul biber, tuz, dereotu, bulgur ve buğdayı ekleyin. Domatesi minik doğrayıp ilave edin. Haşlayıp suyunu süzdüğünüz asma yapraklarına hazırladığınız içi paylaştırarak kare şeklinde sarın. Tencerenin alt kısmına asma yapraklarını yayın. Üzerlerine kuzu etlerini yerleştirin. Sardığınız sarmaları etlerin üzerine dizin. Kalan iki soğanı ince doğrayıp tencereye alın. Salça, su, tereyağı ve sıvıyağı ilave ederek sos elde edin. Sosu dolmanın üzerine gezdirerek dökün. Kısık ateşte pişirip sıcak servis yapın.



