Baklalı yaprak dolması tarifi: Baklalı yaprak dolması nasıl yapılır?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler baklalı yaprak dolması için kıyasıya mücadele ediyor. Seyirciler ise baklalı yaprak dolması nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz baklalı yaprak dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
27 Ocak 2021, Çarşamba 14:20 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün hazırlamak isteyenler baklalı yaprak dolması tam size göre bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için baklalı yaprak sarması tarifi arıyor ya da baklalı yaprak sarması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Baklalı yaprak dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Baklalı yaprak dolması tarifi
Baklalı yaprak dolması malzemeleri
- Yarım kilo asma yaprağı
- 1.5 su bardağı kuru iç bakla
- 1 su bardağı buğday
- 1 su bardağı bulgur
- 4 soğan
- 15 gram tereyağı
- 1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
- Yarım kilo kuzu eti
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 domates
- Yarım demet dereotu
- 1 çorba kaşığı reyhan otu
- Yarım su bardağı su
- Tuz
- Kırmızı pul biber
Baklalı yaprak dolması yapılışı
Taze asma yapraklarını kaynar suda 12 dakika haşlayın. Baklaları sıcak suda haşlayıp yayvan bir kaba alın. 2 soğanı ince piyaz şeklinde doğrayın. Salça, reyhan otu, kırmızı pul biber, tuz, dereotu, bulgur ve buğdayı ekleyin. Domatesi minik doğrayıp ilave edin. Haşlayıp suyunu süzdüğünüz asma yapraklarına hazırladığınız içi paylaştırarak kare şeklinde sarın. Tencerenin alt kısmına asma yapraklarını yayın. Üzerlerine kuzu etlerini yerleştirin. Sardığınız sarmaları etlerin üzerine dizin. Kalan iki soğanı ince doğrayıp tencereye alın. Salça, su, tereyağı ve sıvıyağı ilave ederek sos elde edin. Sosu dolmanın üzerine gezdirerek dökün. Kısık ateşte pişirip sıcak servis yapın.