‘Baklava karın’ için ozon tedavisi

Ozon tedavisinin ciltte biriken yağ asitleri ile etkileşerek yağ zincirlerinin kırılmasına ve vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Nebahat Bulut, “Spor aktivitelerinde tüm organ ve kas yapılarının en üst düzeyde kanlanmasına hizmet eder. Özellikle karın kaslarının belirgin hale gelmesini ve ‘baklava karın’ olarak tabir edilen görüntüye ulaşılmasını sağlar. Selüliti de gözle görülür derecede azaltır“ dedi.

“DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRIYOR”

Tedavi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Nebahat Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ozon, bir oksijen çeşidi olması sebebi ile vücudun oksidatif stresle ve yaşlandırıcı etkiye sahip serbest oksijen radikalleri ile mücadelesinde ona destek olur. Hareket azlığı ve kan koyuluğu sebebi ile ortaya çıkan, doku oksijensizliğine bağlı metabolizma tembelliklerinde, metabolizmayı canlandırır. Metabolizma hızında artış, kişide oksijen tüketimini de artırır. Ozon çok güçlü bir dolaşım canlandırıcıdır. Sıkışmış ve kümeler oluşturmuş kan hücreleri ozon sayesinde birbirinden ayrılır. Karanlık alan mikroskobu ile bakıldığında, dolaşım bozukluğu vakalarının kan hücreleri üst üste dizilmiş bozuk para kuleleri gibi görülürken, henüz birkaç saniye önce ozonlanmış kan hücreleri ise uçan balonlar şeklinde gözlenmektedir. Serbestleşmiş kan hücreleri, en ince damar yapılarından bile kolaylık geçmeleri dolayısı ile mikrosirkülasyon bozukluğuna bağlı lokal selülit gibi bölgesel metabolizma bozuklarında gözle görülür olumlu etkiler sağlanır. Karın kaslarının da belirgin hale gelmesini ve ‘baklava karın’ olarak tabir edilen görüntüye ulaşılmasına yol açar. Ozon güçlü bir ağrı kesici ve iltihap kurutucudur. Doku yenilenmesini hızlandırır. Bu özellikleri sebebi ile tedavi sonucunda bölgesel ozon uygulama sahası tedavi öncesine göre daha sağlıklı, canlı, esnek, pürüzsüz ve sağlıklı görünür.”

“3 SEANSTA 3 SANTİMLİK İNCELME SAĞLANABİLİR”

Ozon tedavisinin yağ ve dolaşım metabolizması üzerine olumlu etkilerinden dolayı lokal incelme tedavilerinde kullanılabileceğini belirten Dr. Bulut, “Uygulama deri altına enjeksiyon ve kan ile karıştırılarak (major ozon terapisi) şeklinde yapılır. Uygulamaya ozon sauna eklenmesi verimliliği artırabilir. Lokal uygulamada en çok işlem yapılan bölgeler göbek, kalça, basen, uyluklar, iç kol ve çene altı bölgesidir. Uygulama yeri ve kişinin doku kalitesine göre değişmekle birlikte genellikle 3 seanslık lokal bir uygulama ile 1,5 - 3 santimlik bir incelme sağlanmaktadır” dedi.

Tedavinin, spor aktivitelerinde tüm organ ve kas yapılarının en üst düzeyde kanlanmasını sağladığını da ifade eden Dr. Bulut, “Böylece arzu edilen kas yapısına ulaşılmasına yardımcı olur. Özellikle erkekler, spor ile ozon tedavisini destekleyerek kısa sürede hayalini kurdukları karın kaslarına sahip olabilirler. Ozon uygulaması, kişide bulunan sağlık sorunun derecesine bağlı olmak üzere ortalama 3-10 seans arasında yapılabilir” diye konuştu.

“Ozon dolaşım canlandırıcı, iltihap kurutucu, mikrop öldürücü, yenileyici etkileri sayesinde 400'ten fazla hastalıkla yardımcı tedavi metodu olarak kullanılmaktadır” diyen Dr. Bulut, “Ozon tedavisi kullanılan belli başlı hastalıklar arasında dolaşım bozukluğu, yaralar, yanıklar, karaciğer iltihabı, kanser, yaşlılık, eklem ağrıları, kronik yorgunluk, diş problemleri, felçler ve kalp ritm bozuklukları sayılabilir” ifadelerini kullandı.

DHA