Etkinlik Rehberi Bakliyatgiller| Çocuklar için oyunlar

Bakliyatgiller| Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Bakliyatgiller| Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan bakliyatgiller oyunu çocuklarda bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hissettirir. Bu his çocuğun güven duygusunu gelişmesini sağlar.

20 Ekim 2021, Çarşamba 10:31 Son Güncelleme:
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Bakliyatgiller oyunu çocuklarda güven duygusunun gelişmesini sağlar.

MALZEMELER

Bir avuç kadar çeşitli bakliyatlar, sıvı yapıştırıcı, keçeli kalem ve plastik tabak. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Evinizdeki kuru bakliyatları veya benzeri taneli yiyecekleri kullanarak kendi sanat eserinizi ortaya koymak ister misiniz? Hadi başlayalım! Öncelikle çocuğunuzla birlikte plastik tabak üzerine hayalinizde canlandırdığınız bir şekli, bir evi, bir nesneyi veya herhangi bir şeyi kalem ile çiziniz. Çizdiğiniz şeyin belirgin olması için ya kenarlarına ya da içine yapıştırıcı sürünüz. Sürdüğünüz yerlere seçtiğiniz farklı bakliyatları serpiştiriniz ve daha sonrasında fazla olanların düşmesi için bir kaba boşaltınız. Tüm bunlardan sonra eseriniz hazır!

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