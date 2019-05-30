UEFA Avrupa Ligi final maçında iki İngiliz temsilcisi Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelirken, Bakü'de dikkat çeken bir görüntü vardı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan dev finalde bir Fenerbahçe taraftarı, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'e çağrıda bulundu.

"MESUT FENER'E" PANKARTI

Üzerinde sarı lacivertli forma bulunan bir taraftar, "Arsenal galibiyete" pankartı açarken, yanındaki küçük taraftar ise "Mesut Fener'e" pankartını açtı.