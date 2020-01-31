Bal kabaklı irmik tatlısı tarifi misafirleriniz çok seveceği bir tatlı tarifi olabilir. Eğer sevdiklerinize yapmak için bal kabaklı irmik tatlısı tarifi arıyor yada bal kabaklı irmik tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "bal kabaklı irmik tatlısı tarifi, bal kabaklı irmik tatlısı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Bal kabaklı irmik tatlısı tarifi

Bal kabaklı irmik tatlısı malzemeleri

- 12 çorba kaşığı irmik

- 10 çorba kaşığı şeker

- 1 litre süt

- 3 çorba kaşığı kakao

- 1 portakal kabuğu rendesi

- 1 paket vanilya

- Yarım kg bal kabağı

- 1 su bardağı şeker

- 3 çorba kaşığı nişasta

Bal kabaklı irmik tatlısı yapılışı

İrmik, süt, şeker tencerede karıştırılarak pişirilir. Sonrasında vanilya eklenip ikiye ayrılır. Yarısına kakao katılır, beyaz kalan karışıma da portakal kabuğu rendesi eklenir. Orta büyüktükte bir cam tepsi ıslatılıp başta kakaolu karışım, sonra beyaz karışım dökülüp üstü düzeltilir. Ayrı bir yerde kabak yarısına gelecek kadar su ilavesiyle pişirilir ve rondodan geçirilerek püre haline getirilir. Tekrar ocağa alınıp şeker eklenir ve yarım su bardağı su da nişasta ezilerek yavaş yavaş kabağın içine eklenir. 1-2 dakika kaynadıktan sonra irmiğin üzerine dökülür. 2-3 saat bekletip servis yapılır.