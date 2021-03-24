Bal insan sağlığına çok faydalıdır. İnsan sağlığına çok faydalı olan gıdalardan olan bal pürüzsüz cilde sahip olmanız açısından son derecede önemlidir. Piyasada pek çok doğal maske önerisi vardır. En çok tercih edilen doğal maskelerden birisi de bal maskesidir. Bal maskesi uygulanışı ve yapılışı itibari ile kolay olan bir maskedir. Dolayısıyla herkes evlerinde bulunan malzemeler ile birlikte rahatlıkla bal maskesini uygulayabilirler.

BAL MASKESİ YAPIMI

Yüze uygulanan bal maskesi son yıllarda en çok popüler olan cilt maskeleri arasında yer almaktadır. Bal maskesi yapımı ile birlikte cilt lekelerini geçirmek mümkündür. Bal maskesin için bazı malzemeler gerekiyor. Bal maskesi yapımı için gerekli olan malzemeler şu şekildedir;

- 2 çay kaşığı bal

- Çay kaşığı limon

Bütün bu malzemelere sahip olduktan sonra bal maskesini hazırlayabilirsiniz. Bal maskesi doğrudan cilde etki eder. Öncelikle 2 çay kaşığı bal ile bir çay kaşığı limonu birbirine iyice karıştırın. Ardından bir müddet bekletin. Jel kıvamını aldıktan sonra lekeler için bal maskesini uygulayabilirsiniz. Sivilceleri bu şekilde bal maskesi yaparak da tedavi edebilirsiniz. Bal maskesini bu şekilde oluşturduktan sonra haftada minimum 3 gün yapabilirsiniz. Bal maskesini kahve ile de birlikte yapmanız mümkündür. Bal ve kahve telvesi ile birlikte bir diğer başka bal maskesini hazırlayabilirsiniz.

Özellikle eğer kuru bir cilde sahipseniz kahve bal maskesini uygulayabilirsiniz. Bir kase içerisinde kahve ve bal telvesini bir müddet karıştırdıktan sonra ince bir tabaka haline getirin. 15 dakika boyunca kahve ve bal maskesini cildinize sürebilirsiniz. Bu şekilde cildinizi doğal yollardan bu maske ile tedavi etmek mümkündür. Cildin ihtiyaç duyduğu tüm faktörleri doğal yollardan bu bal maskesi ile verebilirsiniz. Bu şekilde cildinizi temizlemiş de olursunuz. Cildin yumuşamasını ve nemlenmesini sağlayan bu bal maskesi en çok tercih edilen bal maskesidir.

BAL MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Bal maskesini haftada 3 kez uygulamanız yeterli olacaktır. Hem kulak temizleme çöpü ile hem de pamuk yardımı ile birlikte bal maskesini cildinize ilave edebilirsiniz. Bal maskesini cildinize bu şekilde uygulayabilirsiniz. Tam olarak 15 dakika cildinizde beklemesi gerekmektedir.

BAL MASKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1) Sivilcelerden Kurtulun

Bal maskesi uygulayarak sivilcelerden hızlı bir şekilde kurtulacağınızı biliyor muydunuz? Bal doğrudan sivilcenin kurumasını sağlar. Sivilce yaralarını döker. Bu şekilde sivilcelerin iyileşmesini doğal yollardan sağlamak mümkündür. Bal maskesi yapımı aynı zamanda sivilcelerden kaynaklı olan sivilce izlerin de ciltte kalmasını engeller. Pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

2) Cildi Nemlendirir

Cildin nemlenmesi son derecede önemlidir. Eğer kuru bir cilde sahip iseniz kahve ve bal maskesini cildinize uygulayabilirsiniz. Cildin nemlenmesini sağlayan bu bal maskesi cildi tedavi eder. Daha güzel bir cilde sahip olmanızı sağlar.

3) Esnek Cildi Sağlar

Cilt için oldukça sağlıklı bir maske olan bal maskesi uygulayarak daha esnek bir cilde sahip olursunuz. Bundan dolayı esnek bir cilt için düzenli olarak bal maskesini uygulayabilirsiniz. Bal maskesi cildi bütünü ile korur ve daha güzel bir cilde sahip olmanızı sağlar.



