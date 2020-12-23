Baldır bacağın neresidir? Baldır ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?

Baldır bacağın neresidir?

Baldır pek çok adrenalin odaklı spor için temel çalışma kaynağı olarak bilinmektedir. Özellikle bireylerin ve sporcuların yoğun bir idman sonrasında en çok karşılaştıkları ağrılar baldırlarda olmaktadır.

Baldırlar diz kapağı ile kalça kemiği arasında bulunan kaslı et parçası olarak bilinmektedir. Bireylerin aklına sık sık gelen baldır neresi sorusunun cevabı için ise daha detaylı bir tanım gerekir. Çünkü baldırlar birçok sinirin birlikte çalıştığı ve kas kütlelerin yoğun toplandığı alanlar olarak tanımlanır.

Fakat bu kaslar ve sinirlerin anlık krizler şeklinde durması hayati sonuçlara neden olur. Örneğin yüzücülük sporu ile uğraşan bireyler için kas sporları oldukça önemlidir. Özellikle baldırlarının güçlü olmasında fayda vardır. Çünkü deniz ortasında baldırlara girilen bir kramp nedeni ile vücutlarda anlık yüzme krizleri olabilir. Ne kadar profesyonel bir yüzücü olunsa da bu durum oldukça tehlikeli bir hal almaktadır.

Bu nedenle yüzücülerin çok büyük bir kısmı mayolarında iğne taşımaktadır. Kramp ve kriz anlarında vücutlarından kıl çekerek veya iğne batırarak bu durumun üstesinde gelinir. Bu yöntem son derece yaygın kullanılan yöntem olmasına rağmen yüzde yüz sonuç vereceği kesin değildir. Bu nedenle bireylerin yüzmeye başlamadan önce temel kriz eğitimlerini almasında fayda vardır.

Baldır ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?

Baldır ağrılarının birçok nedeni olduğu bilinmektedir. Bunların bir kısmı yanlış spor anlayışı bir kısmı yoğun sporda bir kısmı da yorucu bir gün sonrasında oluşur. Özellikle iş hayatlarında topuklu ayakkabı giyen kadın çalışanların baldır ağrıları ile karşılaşılması normaldir.

Çünkü aslında baldır ağrıları bireyin vücut şeklinin bozuk olmasında da kaynaklandığı uzmanlar tarafında belirtilmiştir. Vücudun en yanlış olma durumu genellikle topuklu ayakkabı gibi giysilerin giyilmesinin ardında gerçekleşir.

Diğer bir açıdan ise genellikle sporcu ve basketbolcu uzun boylu bireylerin yoğun kas aktivitelerinden sonra meydana gelir. Bu durumun temel nedeni uzun süre yüksek gayret ile sporlara başlanması temel almaktadır. Eğer ani esneme ve ani hareketlerde bulunurlarsa baldır ağrıları çok uzun bir hal almaktadır. Bu durumda bir süre spordan uzak durulmasında neden olabilir.

Bazı baldır ağrıları esneme hareketleri yapılmadan önce ters bir hareket ile oluşabilir. Tarihte birçok sporcu yanlış esneme hareketlerinden dolayı aylarca kas zedelenmesinden forma giyememiştir. Bu nedenle özellikle sporcuların dikkat etmesinde fayda vardır.

Ani hareketler yapılmamasında rağmen uzun süreli baldır ağrıları mevcut ise farklı bir kronik hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalık özellikle romatizma benzeri bir hastalık olması son derece muhtemel olmaktadır.

Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarının temel tetikleyicisi de olması son derece olağandır. Ağrıların birkaç haftadan uzun şeklinde sürmesi son derece olağandır. Ayrıca basit bir vitamin eksiliğinde olması muhtemel durumlar arasındadır. En sağlıklı sonuç için en yakın zamanda bir hekim tarafından muayene edilmesinde fayda vardır.

Baldır ağrısından nasıl kurtulunur?

Baldır ağrılarında ev ortamında kurtulmanın birçok yolu bulunmaktadır. Fakat bireylerin işlerini sağlama almaları için uzman bir doktor tarafından tedavi edilmelerinde fayda vardır. Evde yapılabilecek önlemler arasında zerdeçal uygulaması kullanılabilir. Bir miktar zerdeçal ve ılık bir suyu birbirine karıştırınız. Devamında vücudu yakmayacak şekilde vücuda sürülmesi gerekir.

Bu sayede kaslar yumuşamaktadır. Bu tedavi uygulaması haricinde kaslara sıvı yağ ile ovulmasında fayda vardır. Bu sayede kaslarda meydana gelen gerginlikler ortadan kalkmaktadır. Son olarak bireyler kas ağrılarının tamamen ortadan kalkana kadar sıcak duş almalarında fayda vardır. Eğer evlerinde küvet tarzı imkânlar var ise bir süre sıcak su içerisinde bekleyebilirler. Bu sayede bola kaslarının dinlenmesi ve oluşan olumsuzluklardan dolayı stres ile mücadele gerçekleşir.

Baldır için soğuk kompres yararlı mıdır?

Soğuk kompres yöntemi birçok uzman saha içi doktorları tarafında kullanılmaktadır. Fakat bazı uzmanlara göre soğuk kompres kas ağrılarını anlık olarak geçirmektedir. Bu nedenle kullanılmamasına daha çok fayda olduğu söylenmektedir.

Fakat bu durum tamamen yanlıştır. Çünkü soğuk kompres sayesinde sıcak suyun etkilediği rahatlama hissinin nedeni yumuşama ve gevşemedir. Soğuk baskı sayesinde kaslar iyice geriler ve sanki normal bir kasılma hareketi gibi, olur. Bu durumda son derece faydalıdır.

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