Japon çizgi kahraman Hello Kitty yeniden yükselişe geçti. Hello Kitty, pahalı bir fiyat etiketi ile lüks marka Balenciaga ile ortaklık kurdu. Yuko Shimizu tarafından 1974'te yaratılan karakter, ilk önce bozuk para cüzdanlarına basılmaya başlandı, ancak daha sonra kaykaylardan ve spor ayakkabılardan Polaroid kameralara ve hava temizleyicilere kadar her şeyi süsledi. Şimdi Hello Kitty, yeniden moda oluyor. Eylül ayında, Balenciaga’nın bahar 2020 şovunda, erkek modeller üzerinde tanıtılan markanın ikonik Ville çantasının siyah, pembe ve beyaz versiyonlarını piyasaya sürdü.

Modada popüler kültür esintileri

Moda dünyası bugünlerde iyi bir popüler kültür işbirliğini çok seviyor. Özellikle de çocukluktaki favorilere gönderme söz konusu olduğunda. Good Luck Trolls gibi çocukların odalarını süsleyen eski marka, geçen yıl Milano'da Moschino’nun podyumlarında göründü.





Balenciaga Hello Kitty koleksiyonuna gelince, ürünler hala tanıdık sevimli yüze sahip, ancak çocuklar için değil. Balenciaga'nın orta boy saplı çantası, 2.590 dolarlık fiyatla geliyor. Yani yaklaşık 15 bin 200 dolar.

Koleksiyon, 27 Ocak'ta dünya çapında satışa sunulacak.