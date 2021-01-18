Balık burcu ve kristalleri

İlk anda nasıl reaksiyon verdiğimizi veya vermek istediğimizi bize Ay’ın haritadaki durumu anlatır. Alıştığımız yaşam kalıplarımız, alışkanlıklarımız, geçmişle olan bağlarımız, zihnimizdeki aile kavramı da Ay’ın konusudur.

AY BALIK BURCUNDA İSE YARARLANABİLECEĞİNİZ KRİSTALLER;

Ay Kristalleriniz: Ametist, Angelit

Duygu haliniz değişkendir ve duygusal anlamda istikrar sağlamakta zorlanırsınız. Etrafınızdaki kişilerin duygu halini adeta soğurursunuz. Bu yüzden etrafınızda kimlerin bulunduğuna dikkat etmenizde fayda vardır. Negatif enerjisi yüksek kişiler sizi hasta bile edebilirler. Kolay aldanmaya ve suiistimal edilmeye yatkınsınız. Zira acıma ve merhamet yönünüz kuvvetlidir ve bu yönünüzü sezen kişiler etrafınızda bulunacaklardır. Size ihtiyaç olunmasından hoşlanırsınız ve hizmet etmeye kendinizi adamaya meyillisinizdir. Ametist ile bağımlılık yapacak ilişkilerden korunursunuz.

Aventurin, yaratılmış her şeye olan şefkatinizi besler. Topluma yönelik işlerde ve başkalarına hizmete odaklı işlerde başarı şansınızı arttırır.

Duygusal açıdan dağılmaya yatkınsınızdır. Bu yüzden odaklanmanızı sağlayacak taşları ve kristalleri kullanmanız yerinde olur. Florit, dışarıdan gelen tesirlere karşı kendinizi kapatmanızı sağlar. Sizi manipüle etmeye çalışanlara karşı korur. Kunzit, etrafındaki süptil enerji alanlarını güçlendirir. Merkezinizde ve güçlü kalmanızı sağlar. Shungite taşı fizik bedeniniz etrafındaki süptil bedenlerde bulunan blokajları çözer. Mavi Dantelli Akik aşırı hassasiyetlerinizle başa çıkmanız konusunda yardımcıdır.

Sezgileriniz gelişkindir. Psişik yeteneklere sahip olabilirsiniz. Ametist takmak, sezgilerinizi daha da arttırır ve İlahi olanla bağınızı güçlendirir. Selestit de ilahi olanla güçlü bir bağ geliştirmenizi sağlar. Angelite, durugörü ile iletişim yeteneğinizi uyandırır. Aqua Aura Kuvars, ilahi benliğinizle bütünleşmenizi sağlar. Danburit, hayat planında kaderinizde olan misyonunuza ulaşmanız için neler yapmanız gerektiği yönünde sezgiye ulaşmanızı sağlar.

Ay Balık’ta destek kristalleri: Angelite, Sodalit, Kehribar, Aventurin, Mavi Dantelli Akik, Shungite, Aqua aura kuvars, Selestit, Krizopraz, Danburit, Ateş Akik, Florit, Jasper, Kunzit, Manyezit, Morganit, Angel Aura Kuvarz, Rodokrosit, Selenit, Güneş taşı, Kaplan Gözü

Ay balık burcu ritüeli

Bilinçaltı temizliği:

Gözleriniz açık veya kapalı olarak oturun. Sırtınız rahat, yatağınıza uzanın, isterseniz ellerinizi iki yanınıza koyabilirsiniz. Tam 3. gözünüzün üzerine bir Danburit kristali koyun.

Birkaç derin nefes alıp verin. Dikkatinizi nefesinize odaklayın. Dikkatiniz nefesinizde iken bedeninizin rahatlamaya başladığını fark edin. Şimdi "Om" mantrasını tekrarlayarak bedeninizin sessizce daha da gevşediğine, derinleştiğine tanık olun.

Ayak parmaklarınızdan başlayarak, bütün bedeninizin gevşeyip rahatladığını imgeleyin. Ayaklarınıza, baldırlarınıza ve kalçanıza, sonra yukarıya, karnınıza ve sırtınızın alt kısmına, göğsünüze, sırtınızın üst kısmına ve omuzlarınıza doğru yükselen bir gevşeme ve rahatlama hissedin. Daha sonra kollarınızı ellerinizi, boynunuzu, başınızı ve yüzünüzü gevşetin. Çenenizin ve gözlerinizin çevresindeki kasların gevşemesini sağlayın, kendinizi sakin, odaklanmış ve fiziksel bakımdan rahat hissedinceye kadar bunu sürdürün.

Şimdi Danburit kristalinin de desteğiyle hayali bir yolculuğa çıkalım. Yaratıcı hayal gücümüzü kullanarak masmavi derinliği olan muhteşem bir okyanusun kıyısına gidelim.

Mercan resiflerinden kopan minik beyaz mercanların ve birbirinden değişik deniz kabuklarının olduğu bembeyaz kumların üzerinde yürürken, baharın ilk güneş ışınlarının sırtınızı ısıttığını ve tatlı esen rüzgârın saçlarımızı okşadığını hissedin.

Şimdi denize giriyor ve sırtüstü yatıyorsunuz. Bedeninizin denizin içindeki minerallerle donatıldığını ve auranızın içindeki enerjilerin denizin suyu ile tertemiz olduğunu hayal ediyorsunuz. Okyanusun iyot kokan o harika havasını içinize çekin. Barış, emniyet ve sevgi enerjisi ile dolduğunuzu hissedin. Hücrelerinize kadar yayılan bu enerji sizi eski ruh halinizdeki sıkışan duygularınızı doğanın kucağında bırakıp yenilenip çıkacaksınız bu denizden...

Şimdi sakladığımız sırların tüm ağırlıklarını, maddi manevi tüm bağımlılıklarımızı, yargılarımızı bırakıp yerine güven, şefkat ve empati duygularımızı tekrar hissedelim. İçimizdeki tüm su elementlerinin olabilecek dengesiz, sevgi gösteremeyen, duyarsız, çekingen, hassas, kırılgan doğasını bırakalım yerine o harika manevi derinliği, empati yeteneğimizi, hayal gücümüzü ve muhteşem yaratıcılığımızın ortaya çıkmasına izin verelim. Bolluk ve bereketimizi yeniden yaratılmasına niyet edelim.

Yavaş yavaş sudan çıkmaya karar verelim ve Yüce Yaradan'a tüm bu güzellikleri yarattığı ve bizlere sunduğu için şükür edelim.

Okyanusun o affedici güzel derin mavi sularından tekrar beyaz ince kumlara doğru yürümeye başlayalım.

Bedenimizin hafiflediğini ve yeni enerjilerle ne kadar canlı ve verimli olduğunu fark edelim.

Denizin kıyısından ayrılmaya hazır olduğunuzda, kendinizi bu kez daha yatağınızda uzanırken hayal edin. Tüm çevrenizi turuncudan beyaza, beyazdan maviye ve tekrar turuncuya dönen bir ışıkla sarın ve bırakın, ışık baloncuğunuz sizi bulunduğunuz yere geri getirsin.

Şimdi altınızdaki sandalyeyi hissedin, ayak parmaklarınızı kıpırdatın ve hazır olduğunuzda odaya geri dönün ve gözlerinizi açın.

Önümüzdeki hafta ‘Yükselen burç kristalleri’ dizisine başlayacağız…Takipte kalın😊

Sevgi ve Işık her daim yolunuzu aydınlatsın…