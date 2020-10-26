Balık burcu ve taşları

Gelelim yazı dizimizin son burcuna: Balık Burcu

Gelin isterseniz her hafta olduğu gibi hangi taş gruplarına göre burçlarımızı değerlendirmeliyiz ona bir göz atalım.

Geleneksel doğum taşları ne anlama gelir?

Bu Güneş’in hangi burçta olduğu ile ilgili ve çok eski zamanlardan bu yana burçların dengeli çalışmaları için tayin edilen taşlardır. Burç doğum taşları adı olarak da geçer.

Ritüel taşları ne anlama gelir?

Burçların zorlanılan yönleriyle çalışan uygulamalı ritüel yapılarak kullanılan taşlardır.

Balık burcunun geleneksel doğum taşları; Angel Aura Kuvars, Ametist, Mavi Dantel Akik

Balık Burcunun ritüel taşları; Aquamarin, Kantaşı, Mavi Dantelli Akik, Kalsit, Krizopras, Florit, Labradorit, Ay taşı, Selenit, Simitsonit, Turkuvaz

Fantezilerin burcu Balık gündelik gerçekliklerin ötesine geçmeyi temsil eder. Hayal gücünüz gelişkindir. Ruhsallık ve mistik konular sizin için biçilmiş kaftandır. Sezgisel ve hassas yapıdasınızdır. Etrafınızda olan bitenin enerjisini kolaylıkla üzerinize alırsınız. Bu bazen sizin için iyi, bazense kötüdür. Çünkü pozitifi olduğu gibi, negatifi de çok kolay üzerinize çekersiniz. Bu sebeple enerjisi temiz ortamlarda bulunmanızda veya bulunduğunuz ortamın enerjisini sürekli olarak temizlemenizde fayda vardır. Ametist, ortamın enerjisini temizlemeniz için bire birdir. Stresli enerjileri çözer, uzaklaştırır. Ametistin yarattığı korumalı ortamda rahat edersiniz. Mavi Dantelli Akik de sizi pozitif ve temiz olanda tutar. Güvende hissetmenizi sağlar.

Sezgileriniz gelişkin, ilham alma beceriniz yüksektir. Artistik ve sanatsal konularda, ruhsal konularda başarılı olma şansınız fazladır. Sodalit, iç görülerinizi daha da güçlendirir ve sizi evrensel olanla güçlü bir şekilde bağlar. İnsani hedefler peşinde koşan biri iseniz, Ametist’in evrensel olanla bütünleşmenizi sağlayan enerjisinden istifade edebilirsiniz. Ay Taşı, sezgilerinizi güçlendirir ve ilerlemek istediğiniz yolda karşılaştığınız durumlar arasında seçim yapmanız gerektiğinde sizi iç görüsel olarak yönlendirir, ruhsal iç görülerinizi gündelik hayata taşımanız konusunda yardım eder.

Çabuk dağılma eğilimindesiniz. Bazen bu dünyadan kopmuş gibi hissedebilirsiniz. Savrulup dağılabilirsiniz. Böylesi dönemlerde Siyah Turmalin kullanmanız sizi topraklayacak, bir ayağınızı yere basabilmenize yardımcı olacaktır. Ametist de gerçeklikte kalmanıza yardım eder, savrulup dağılmanızı engeller. Bağımlılık yaratma eğiliminde iseniz bu bağımlılıktan da uzaklaştırır. Bu taş, derin meditasyona geçmenize de yardım eder. Selenit, duygusal karmaşaya düştüğünüzde, tekrar kendinizi toparlamanıza yardım eder. Turkuaz duygusal blokajları aşmanıza yardım ederek bedeninizi ve duygularınızı dengeye getirir. Kyanit yanılsamaları ve kafa karışıklığını ortadan kaldırır. Sodalit mantıksal düşünceyi teşvik eder ve bunu sezgi ve ruhsal algıyla birleştirmenize yardımcı olur. Balık burcunun yaşadığı en büyük ikilemlerden biri kurban-kurtarıcı durumudur. Evrensel olana hizmet ederken kurtarıcı olmaya adaydır, bu uğurda kendini feda edebilir. Ama aynı ölçüde kurban durumuna düşmeye de adaydır. Kunzit, kurban zihniyetini temizler. Evrensel olana hizmet etme yolunda karmaşaya düşme riskiyle karşılaştığınızda, Zümrüt taşını kullanabilirsiniz. Bu taş hangi durumun daha doğru olduğunu ayırt etmenizi sağlar. Sizi gereksiz bir şekilde kurban durumuna düşmekten alıkoyar.

Çok daha fazlasını DOĞA RUHLARI KRİSTALLER kitabımda ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl parlaması dileklerimle, sizlere sevgi ve selam yolluyorum Sevgiyle, ışığınızı yayın.