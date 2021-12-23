Türkiye Balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı

Balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye

Balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurulan balıkçı teknesinde 143 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

23 Aralık 2021, Perşembe 23:13 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesini takine aldı. Bir süre izlenen teknede kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerin durdurduğu balıkçı teknesi içinde yapılan aramada 143 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE, (DHA)

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