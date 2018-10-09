Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

09 Ekim 2018, Salı 19:06
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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bazı kişileri sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı

. Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

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