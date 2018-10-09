Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bazı kişileri sınavlara hazırlayarak askeri kurumlara yerleştirdiği tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı
. Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir, Burdur, Gaziantep, Mardin ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 askeri personel gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor