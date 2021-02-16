Türkiye Balıkesir-Susurluk yolunda kar esareti! 15 saattir ulaşıma kapalı

Balıkesir-Susurluk yolunda kar esareti! 15 saattir ulaşıma kapalı

Türkiye

Balıkesir-Susurluk yolunda kar esareti! 15 saattir ulaşıma kapalı

Balıkesir'de 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir-Susurluk kara yolu 15 saattir kapalı durumda. Susurluk Kaymakamlığı, yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı. Samsun-Ankara karayolu da kar nedeniyle ulaşıma kapanırken bazı araç sahipleri, araçlarına zincir takarken bazı sürücüler ise yolun açılmasını bekledi.

16 Şubat 2021, Salı 14:08 Son Güncelleme:
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Balıkesir Valiliği koordinasyonundaki ekipler, yaklaşık 15 saattir trafiğe kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolunun açılması için çalışmalarına devam ediyor. Bölgede 4 gündür devam eden kar ve tipi nedeniyle Balıkesir-Susurluk kara yolunda ulaşım gece saatlerinden itibaren sağlanamıyor. Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara kumanya dağıtıldı

Susurluk Kaymakamlığı, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklama yaptı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için bütün imkanlar kullanılmaktadır. Kara yolunun tamamen trafiğe açılması sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın belirtilen güzergahı kullanmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Nişan dönüşü yolda kaldılar

Yolun açılmasını bekleyen vatandaşlardan İbrahim Can, AA muhabirine, İzmir'de nişan yaptıktan sonra İstanbul'a gitmeye çalıştıklarını ancak kar ve tipiye yakalandıklarını söyledi.

Can, geceden bu yana Susurluk'ta yolda bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi. Tırla çoklu araç taşımacılığı yapan sürücü Mert Yıldıztekin de yolu açmak için yoğun çaba harcayan Karayolları ve AFAD ekiplerine teşekkür etti. Kendileri gibi yolda kalanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Yıldıztekin, "Kar dünden beri hiç durmadı, araçlar resmen kara gömüldü. Biz de arkadaşımla yaya olarak yola çıktık, insanlara su götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.


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